Nuovo incontro stamane tra i Sindacati dei metalmeccanici e la Direzione Sider Alloys

Si è svolto questa mattina un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici e la direzione della Sider Alloys. L’azienda ha comunicato che, anche a fronte dei corsi di formazione in atto, comincerà a dar corso alle assunzioni, parzialmente dirette, e in gran parte collegate alle ditte appaltanti. Serviranno prevalentemente elettricisti, carpentieri e saldatori. Ma, allo stesso tempo, partiranno alcune integrazioni tra le figure utili nell’organico della Sider Alloys.

L’Azienda si appresta a profonde modifiche nell’organizzazione all’interno dello stabilimento. Verrà modificata la timbratura con l’inserimento dei tornelli, la possibilità di accesso dei veicoli sarà fortemente limitata (probabile utilizzo della navetta interna), un’accelerazione per la movimentazione delle celle e per il riavvio della sala elettrolisi (parziale), con conferma dell’avvio della fonderia nel mese di agosto.

Nel pomeriggio l’assessorato del Lavoro ha approvato la determinazione che verrà trasmessa all’INPS per 514 lavoratori che potranno avanzare la richiesta di pagamento della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa, un provvedimento atteso dall’inizio dell’anno e che darà un minimo di respiro alle tante famiglie in attesa di rioccupazione.

Armando Cusa