Promozione, girone A: play-out salvezza Gonnosfanadiga-Fermassenti, retrocede il Quartu 2000

La Monteponi ed il Villasimius non hanno concesso niente alla Fermassenti ed al Quartu 2000, battute con l’identico punteggio di 2 a 1 e con la concomitante vittoria per 2 a 0 del Gonnosfanadiga a Siurgus Donigala con l’Andromeda, nel girone A del campionato di Promozione regionale sono stati decretati gli ultimi verdetti: con l’Atletico Narcao, già retrocesso da alcune settimane e congedatosi dalla Promozione venerdì con una vittoria per 5 a 3 sul Cortoghiana, retrocede il Quartu 2000; Gonnosfanadiga e Fermassenti si contenderanno l’unico posto utile per partecipare al prossimo campionato di Promozione, nel doppio confronto, il primo a San Giovanni Suergiu, il secondo a Gonnosfanadiga.

Sugli altri campi, oggi l’Atletico Cagliari ha superato in trasferta il La Palma Monte Urpinu; Pro Sigma e Selargius hanno pareggiato 1 a 1. Nel secondo anticipo, disputato ieri, il Villamassargia ha travolto l’Orrolese 5 a 0.