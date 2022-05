Il derby delle Isole con l’Antiochense termina 1 a 1, la Verde Isola riporta il calcio tabarchino in Promozione regionale

Pareggiando 1 a 1 a Sant’Antioco nel derby delle Isole con l’Antiochense, la Verde Isola ha tagliato questo pomeriggio il traguardo della promozione, con una giornata di anticipo, nel girone A del campionato di Prima Categoria. La squadra di Pasquale Lazzaro è riuscita a passare in vantaggio al 10′ del secondo tempo con Momo Cosa, al 19° centro stagionale (la classifica dei cannonieri è guidata dal 40enne Simone Stocchino, bomber del Cus Cagliari, con ben 29 goal), ed è stata raggiunta all’89’ da un goal di Giovanni Congiu. Per l’Antiochense il punto conquistato oggi vale la conferma del 4° posto, a 8 punti dalla vetta, con il rammarico del disastroso avvio di stagione, con le cinque sconfitte consecutive iniziali. Dalla sesta giornata, dopo l’arrivo in panchina di Cristian Serra, l’Antiochense ha viaggiato a mille, 5 punti avanti alla stessa Verde Isola che ha vinto il derby d’andata e oggi festeggia la meritata promozione che premia sicuramente la squadra più regolare, quasi sempre in testa dall’inizio alla fine.