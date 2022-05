Scatterà lunedì 16 maggio la seconda fase del cantiere relativo alla realizzazione del sovrappasso ipociclopedonale sulla SS 126

Scatterà lunedì 16 maggio la seconda fase del cantiere relativo alla realizzazione del sovrappasso ipociclopedonale, che entrerà a far parte del percorso “Cammino minerario Santa Barbara”, lo stesso tratto della SS 126, già chiuso lo scorso mese di febbraio, e che sarà nuovamente interdetto al traffico veicolare.

«In questa fase – spiega l’assessore dei Lavori pubblici, Stefano Mascia – sarà montata a terra la struttura metallica del sovrappasso e successivamente posta in opera con due autogrù sopra le spalle riconsolidate in questi mesi; sarà infine realizzato il piano viario.»

Sarà sistemata la segnaletica verticale relativa alla chiusura dal km 13 + 600 al km 14 + 800 su entrambe le corsie a partire dalle ore 8.00 di lunedì 16 maggio alle ore 17.00 del 6 giugno 2022. «Pur garantendo – ha precisato l’assessore dei Lavori pubblici – l’accesso ai residenti e alle aziende ivi presenti e loro clienti e titolari dei servizi.»

Il traffico sulla strada statale 126 subirà delle modifiche con deviazione dei flussi veicolari sulle strade locali del cosiddetto passante Ovest, ossia la bretella che costeggia il centro intermodale e la via Aspromonte per rimettersi nella strada statale 126.

Il Passante Ovest potrebbe subire un aumento del traffico nelle prossime settimane per la percorrenza di veicoli in direzione Sant’Antioco provenienti da Iglesias e viceversa. Le intersezioni saranno presidiate dal personale della Polizia Locale per evitare eventuali disagi alla normale circolazione. Le modifiche alla viabilità ordinaria saranno indicate con segnaletica di cantiere sia lungo la strada statale sia lungo le strade locali.

«Monitoreremo lo stato di avanzamento del cantiere – ha concluso Stefano Mascia – affinché l’ultimazione dei lavori possa avvenire nei tempi più brevi possibili.»