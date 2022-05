Tragico incidente stradale sulla SS 130 alle porte di Assemini, un ciclista 39enne è deceduto nell’impatto con un’autocisterna

Tragico incidente stradale sulla Strada Statale 130 all’altezza dell’incrocio semaforico con via Piave in direzione Cagliari, in territorio del comune di Assemini. Per cause ancora da accertare, un ciclista è rimasto coinvolto in uno scontro con un’autocisterna per il trasporto di carburanti. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari, gli operatori medico sanitari con un’ambulanza e l’elicottero dell’elisoccorso, ma l’uomo che viaggiava a bordo della sua bicicletta, purtroppo, è deceduto a seguito dell’impatto con il mezzo pesante.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo e della sede stradale anche con il supporto dell’autogru. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia stradale e la Polizia locale del comune di Assemini per gli accertamenti ed i rilievi di legge.