A Carbonia non si fermano i fenomeni delle discariche abusive

Desidero segnalare il vergognoso comportamento di cittadini che continuano a considerare come discarica il tratto di strada campestre che collega via Stintino a via Foradada. Questa foto appena scattata evidenzia il mucchio di immondizia scaricata proprio all’incrocio dello stradino che, al termine della recinzione del cortile della Provincia, collega via Stintino a via Baratz. Non basta. Oltre questo punto i cumuli di immondizia di tutte le più svariate tipologie, sono disseminati lungo il prosieguo dello stradino e fino all’incrocio con via Foradada.

Si tratta di un’area periferica, ma compresa in una zona fittamente abitata e quotidianamente attraversata da numerosi cittadini che dai quartieri circostanti si spostano per fare le loro passeggiate raggiungendo la strada che conduce alla frazione di Sirri.

Riteniamo che la Società Devizia e l’amministrazione di Carbonia, per quanto riguarda le rispettive responsabilità ed i rispettivi compiti, debbano intervenire in maniera appropriata, vedi controlli ed installazione di telecamere, per porre definitivamente rimedio a questa vergognosa situazione che continua, sempre più peggiorando, ormai da un troppo lungo susseguirsi di anni.

Nino Deiosso