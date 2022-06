La notte scorsa, i carabinieri della stazione di Carloforte hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un disoccupato 32enne del luogo, indiziato dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre era sottoposto al regime degli arresti domiciliari sulla base di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari, il giovane è stato sorpreso dai militari presso il lungomare Cristoforo Colombo, senza che gli fosse stata concessa alcuna autorizzazione a poterlo fare. Allo scopo di guadagnarsi la fuga magari solo per sfuggire alla flagranza, l’evaso ha strattonato i militari opponendo loro resistenza. Al termine della redazione descrittiva dei verbali che documentano quanto accaduto, l’arrestato è stato tradotto dapprima presso le camere di sicurezza di Carbonia e stamattina verrà condotto presso il palazzo di giustizia di Cagliari per la celebrazione del giudizio con rito direttissimo.