A Porto Flavia in autobus dalla stazione di Cagliari, un sogno diventato realtà

«Parlare di turismo, ad Iglesias, non è più solo un sogno, ma una realtà concreta – ha scritto Mauro Usai su Facebook -. In questi anni siamo cresciuti tanto e oggi posso dire con certezza che Iglesias è finalmente diventata una meta turistica ambita e prestigiosa.

«Prima di essere Sindaco sono un cittadino di Iglesias, nato e cresciuto in questa meravigliosa Città e in questo bellissimo territorio – ha aggiunto il primo cittadino di Iglesias -. Dal primo momento in cui ho varcato la soglia del municipio, ho sentito il dovere di fare del mio meglio, di spendere tutte le energie e le forze per cambiare Iglesias e farla rinascere. Questi risultati li dedico a tutta mia generazione, in particolare a coloro che sono stati costretti ad andare via.»