Con “Disney Musical in the Street” prendono il via, a Sant’Antioco, gli eventi estivi itineranti dell’associazione “Ennio Porrino” di Elmas

Prendono il via gli eventi estivi itineranti promossi dall’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas nell’ambito della nuova produzione musicale “MUSIC&SHOW IN THE STREET”.

Si inizia a Sant’Antioco, sabato 18 giugno, alle 19.30, con l’iniziativa “Disney Musical in the Street” tenuta dall’A.S.D. CIBIESSE di Elmas che effettuerà una parata nelle vie e piazze del centro storico di Sant’Antioco proponendo esibizioni in forma coreografica con musiche e danze su brani tratti dal Musical Disney “Aladdin”.