Domenica sera, alle ore 21.30, a Portoscuso, concerto finale dei seminari di Mare e Miniere

Gran finale, a Portoscuso, per i seminari di musica di matrice popolare di Mare e Miniere organizzati nella cittadina costiera del Sud Sardegna dall’associazione culturale Elenaledda Vox con la direzione artistica del musicista e compositore Mauro Palmas. Domani sera – domenica 26 giugno – a suggellare un’intensa settimana di lezioni e di concerti, va in scena all’antica Tonnara di Su Pranu l’evento di congiunzione fra il lato didattico e quello spettacolare della manifestazione: un concerto conclusivo – con inizio alle 21.30 ed ingresso gratuito – che vedrà coinvolti sullo stesso palco allievi e maestri per dare forma a una serata all’insegna della varietà delle proposte, tra brani originali e altri presi dalla tradizione sarda e non solo, che hanno fatto da traccia alle sei giornate di teoria e pratica musicale.

A testimonianza della validità dei seminari di Mare e Miniere, anche quest’anno sono stati tanti, più di centocinquanta, gli iscritti ai corsi e ai laboratori.

Rassegna itinerante, dopo Portoscuso Mare e Miniere proseguirà il suo cammino nell’arco dell’estate in altri siti legati al mare e alla storia mineraria della Sardegna. Prossima tappa il 10 luglio a Fluminimaggiore: in programma “Cainà”, il cineconcerto con le musica dal vivo di Mauro Palmas (al liuto cantabile, alla mandola e al mandoloncello) con Alessandro Foresti (pianoforte) e Marco Argiolas (sax e clarinetto), sulle immagini del film di Gennaro Righelli girato in Sardegna nel 1922.