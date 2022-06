E’ tutto pronto, a Carloforte, per il 18° “Girotonno – storie e sapori sulle rotte del tonno”, in programma da domani a domenica

E’ tutto pronto, a Carloforte, per il 18° “Girotonno – storie e sapori sulle rotte del tonno”, organizzato dal comune di Carloforte in partnership con l’agenzia Feedback. Una sfida gastronomica tra chef di 4 Paesi, cooking show con grandi chef, degustazioni, incontri e intrattenimento all’insegna del tonno rosso di qualità che da secoli si pesca nella tonnara dell’isola di San Pietro, in Sardegna.

Momento centrale sarà sempre la gara gastronomica, l’International Tuna Competition, alla quale parteciperanno chef provenienti da Italia, Giappone, Colombia e Libano.

Domani, giovedì 2 giugno, si comincia, alle 18.00, con la sfida tra Italia e Libano. La squadra italiana in gara sarà guidata da Davide Atzeni, chef e patron del Coxinendi, il ristorante davanti al castello di Sanluri, e Mauro Ladu, chef patron dell’osteria Abbamele a Mamoiada. A rappresentare il Libano ci sarà Richard Abou Zaki, chef e patron del ristorante Retroscena di Porto San Giorgio.

A seguire, dalle 21.30, il confronto tra Giappone e Colombia. La Colombia sarà in gara con Jose Narbona Rodriguez, executive chef di Mitù, ristorante colombiano nel cuore di Milano, mentre Roberto Okabe, chef e patron del ristorante Finger’s a Milano, gareggerà per il Giappone.

Venerdì 3 sarà la volta di Libano – Giappone e Colombia – Italia. Sabato 4, l’ultimo confronto prima della premiazione dei vincitori, la sfida ai fornelli sarà tra Colombia – Libano e Italia – Giappone.

Ad assaggiare le ricette in gara ci sarà una giuria tecnica di giornalisti, esperti ed opinion leader presieduta da Paolo Marchi, e formata, tra gli altri, da Roberto Giacobbo, conduttore della trasmissione Freedom, dai giornalisti Andrea Radic, Anna Maria De Luca e Lorenzo Frassoldati e dallo chef Stefano De Gregorio, resident Chef del Saporie Lab a Milano.

A condurre tutti gli appuntamenti sul palco sarà Federico Quaranta, conduttore Rai e voce della trasmissione radiofonica Decanter affiancato da Valentina Caruso, giornalista di Sky Sport.

I visitatori del Girotonno possono fare parte della giuria popolare e decretare il piatto più buono acquistando il ticket di partecipazione e votando con palette numerate.