E’ iniziata la trasferta del Carbonia per lo spareggio con l’Insieme Formia, in programma all’Ottavio Pierangeli di Monterotondo Scalo, domani pomeriggio alle 15.30, valido, per l’accesso alla gara di play out sul campo dell’Atletico Uri che vale la permanenza nel girone G del campionato di serie D.

La squadra ha raggiunto la Penisola stamane e sta svolgendo una seduta di rifinitura al centro sportivo Leprignano di Capena (Roma).

La formula dello spareggio, in caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, prevede eventuali tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore.

Ieri pomeriggio, al termine del penultimo allenamento al Comunale “Carlo Zoboli”, abbiamo intervistato il centrocampista Alessio Murgia.

https://www.facebook.com/giampaolo.cirronis/videos/716914656299073