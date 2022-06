Entra in vigore, a Carbonia, l’ordinanza per i trattenimenti musicali nel periodo estivo

Salvaguardare la salute pubblica, prevenire l’inquinamento acustico, ma anche favorire le attività economiche e contenere il fenomeno del pendolarismo notturno dei cittadini verso altre località: sono questi alcuni degli obiettivi con cui il sindaco Pietro Morittu ha emesso l’ordinanza (n. 93 del 29 giugno 2022) finalizzata a regolamentare gli orari e i trattenimenti all’esterno degli esercizi pubblici e degli spettacoli all’aperto su aree pubbliche cittadine nel periodo estivo.

A decorrere da oggi, giovedì 30 giugno 2022 e fino al 15 settembre 2022, è consentito lo svolgimento di trattenimenti all’esterno di pub, ristoranti e bar tramite l’utilizzo di strumenti musicali, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione, solo nella fascia oraria dalle ore 19,00 alle ore 1,00 del giorno successivo.

«Tali attività se non disciplinate – si legge in una nota del documento – possono costituire una causa di disturbo, soprattutto nelle ore serali e notturne, per la quiete dei cittadini residenti nelle aree interessate e si rende necessario stabilire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze.»

Viene inoltre disposto il divieto di svolgere trattenimenti musicali all’aperto degli esercizi pubblici in concomitanza e in prossimità dei 200 metri di altre manifestazioni musicali, cinema e eventi similari organizzati dall’Amministrazione comunale presso il teatro comunale, l’Anfiteatro di piazza Marmilla e piazza Roma.

Viene altresì vietato di svolgere trattenimenti musicali all’aperto da parte dei pubblici esercizi in concomitanza e in prossimità dei 100 metri da altri trattenimenti di altri esercizi e viene stabilito che, per intraprendere tale iniziativa, gli esercenti debbano inviare preventiva “Segnalazione Certificata Inizio Attività” (SCIA) all’Ufficio Polizia amministrativa, presso il Comando di Polizia locale (in via Mazzini, 68 a Carbonia) con l’indicazione delle date di svolgimento.

Disciplinare alcune modalità di intrattenimento della clientela, seduta all’aperto, con iniziative musicali come piano-bar, disco-bar e quant’altro di similare ha l’obiettivo di autoresponsabilizzare i titolari degli esercizi e permettere il pieno svolgimento delle attività di ciascuno con la musica dal vivo, incrementando, se possibile, l’occupazione del settore.

Consapevole dell’importanza dell’argomento, nelle prossime ore l’Amministrazione comunale si impegnerà a intraprendere un’iniziativa di sensibilizzazione e di confronto con i titolari degli esercizi e con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo da tali disposizioni per trovare modalità condivise e andare incontro alle esigenze di ciascuno.