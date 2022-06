Sabato 2 e domenica 3 luglio Villaperuccio festeggia la Madonna delle Grazie

Dopo due anni vissuti con il fortissimo condizionamento della pandemia da Coronavirus, Villaperuccio ritrova i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, un appuntamento molto sentito da tutta la comunità.

Sabato 2 luglio, alle 21.15, è in programma la processione solenne con partenza dalla chiesa della Madonna del Rosario in Villaperuccio per la località Is Grazias. Al termine verrà celebrata la Santa Messa.

Domenica 3 luglio alle 8.00 verrà celebrata la Santa Messa in parrocchia a Villaperuccio, alle 9.30 la Santa Messa in località Is Grazias.

In serata, alle 19.00, processione solenne a Is Grazias, cui seguirà la Santa Messa. Conclusione alle 22.00 con la commedia dialettale.