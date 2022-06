I rappresentanti dell’ASD Trail Marganai hanno donato tre poltrone job all’Amministrazione comunale di Buggerru, destinate alle spiagge di Buggerru, San Nicolò e Cala Domestica

L’aula consiliare del comune di Buggerru ha ospitato questa sera la consegna da parte dei rappresentanti dell’ASD Trail Marganai all’Amministrazione comunale, di tre poltrone job. La donazione delle tre sedie da mare, che verranno posizionate nelle spiagge di Buggerru, San Nicolò e Cala Domestica, rappresenta l’atto conclusivo dell’evento svoltosi a marzo a Buggerru, il cui acquisto è stato possibile grazie all’utilizzo di parte della quota di iscrizione degli atleti alla gara.

Il sindaco di Buggerru, Laura Cappelli, ed il consigliere delegato allo sport, Roberto Porcina, hanno espresso grande soddisfazione per il notevole successo ottenuto dalla manifestazione sportiva e si sono dichiarati lieti che l’ASD abbia voluto concludere l’edizione 2022 con un dono di tale valore da destinare a chi ha maggiore difficoltà nella fruizione del litorale.

«Anche per la quinta edizione del Trail del Marganai, la Asd Marganai k24 ha raggiunto lo scopo benefico prefissato e grazie al supporto dell’amministrazione comunale, degli atleti e dei volontari si sono potute acquistare 3 poltrone job per l’accesso al mare per le persone anziane o disabili – ha detto Aldo Murtas, presidente dell’ASD Trail del Marganai -. Tutto lo staff organizzatore ringrazia l’amministrazione comunale, Forestas, tutte le associazioni di volontariato e tutti gli atleti per aver creduto nella manifestazione ed aver condiviso con la ASD lo scopo benefico della stessa.»