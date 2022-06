Ignazio Salvatore Atzori (Portoscuso Insieme 2022) è il nuovo sindaco di Portoscuso. E’ stato eletto con 1.593 voti, il 51,01%, al termine di un lungo quasi interminabile testa a testa con Rossano Loddo, candidato della lista “Portoscuso rinasce” che ha ottenuto 1.530 voti, il 48,99%.

Ignazio Salvatore Atzori, nato il 31/01/1950 a Tratalias, vicesindaco ed assessore della Difesa dell’Ambiente nelle ultime due consiliature con Giorgio Alimonda sindaco, è già stato sindaco per due anni e mezzo tra il 2004 (eletto il 12 e 13 giugno) ed il 2007, esperienza conclusa in anticipo per le dimissioni di 9 consiglieri su 16.

Ignazio Salvatore Atzori sarà sostenuto da una maggioranza di 11 consiglieri, 5 i consiglieri eletti dalla lista di minoranza.