Sabato 18 giugno, durante la processione del Corpus Domini, strade interdette al transito delle auto al centro di Carbonia

Il comandante della Polizia Municipale del comune di Carbonia, Andrea Usai ha reso noto che domani sabato 18 giugno, dalle ore 20.30 e fino al termine della manifestazione, per il tempo necessario al passaggio della processione religiosa del Corpus Domini, saranno momentaneamente interdette alle auto le seguenti strade cittadine: via San Ponziano, via Lucania, via Cannas, viale Trento e via Roma. Lo prevede l’ordinanza n° 86 del 16 giugno 2022.