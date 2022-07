195 bis “Sulcitana”: da lunedì 18 luglio chiuso lo svincolo di Sarroch

Sul nuovo tratto della strada statale 195 bis “Sulcitana” a partire da lunedì 18 luglio sarà chiuso al traffico per lavori lo svincolo di Sarroch, all’altezza del chilometro 23 della attuale strada statale 195, di collegamento tra il nuovo ed il vecchio tracciato della statale.

Fino all’11 novembre saranno interdette al traffico le rampe di entrata e di uscita in direzione Cagliari e Sarroch. Come ha comunicato dall’Anas, il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento dei lavori di realizzazione della nuova SS 195 bis con la realizzazione di uno scatolare in cemento armato finalizzato a migliorare il deflusso delle acque meteoriche. L’opera garantirà una maggiore sicurezza idraulica dell’infrastruttura e del territorio limitrofo.