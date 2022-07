Carbonia: misure di solidarietà per il pagamento della TARI, online l’elenco provvisorio dei beneficiari

Sono state pubblicate sul sito del comune di Carbonia le graduatorie provvisorie delle domande accolte e non accolte, relative alla misura di sostegno alle famiglie per il pagamento della TARI per le utenze domestiche ed i rispettivi contributi.

Nel caso di eventuali osservazioni e opposizioni, gli interessati possono presentare istanza di riesame in due modalità: mediante l’invio da Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune: comcarbonia.comcarbonia.org oppure, per i cittadini che invece non dispongono di PEC, l’istanza può essere inoltrata al seguente indirizzo email: smatteu@comune.carbonia.su.it

Termine di scadenz: lunedì 18 luglio 2022.

Per visionare gli elenchi, si può consultare la home-page del sito istituzionale oppure fare riferimento al seguente link:

https://www.comune.carbonia. su.it/avvisi/avvisi-vari/item/ 4618-misure-di-solidarieta- per-il-pagamento-della-tari- online-l-elenco-provvisorio- dei-beneficiari