Il comune di Carbonia ha aperto una manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali

Il comune di Carbonia ha pubblicato un avviso rivolto esclusivamente ad associazioni e società sportive senza fini di lucro che siano interessate a rigenerare, riqualificare e gestire alcuni impianti sportivi comunali.

I soggetti interessati, regolarmente iscritti all’Albo Regionale delle Società e delle Associazioni sportive della Regione Sardegna, possono presentare una proposta tecnico-economica per i seguenti impianti: campo Dettori in via Balilla (per i campi da calcio in erba), campo sportivo di Bacu Abis e campo sportivo di Serbariu (per i campi da calcio in terra battuta). Altri impianti: campi da tennis via Balilla (e area limitrofa); pattinodromo, campo da hockey, campo polivalente e campo da calcetto in via Balilla (da considerarsi in blocco ai fini della proposta; campo polivalente a Bacu Abis e palestra polivalente a Bacu Abis.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 30 settembre 2022, al seguente indirizzo: Comune di Carbonia – Ufficio Protocollo – Piazza Roma n. 1 – cap. 09013 – Carbonia (Su) – Settore I – Servizio Sport. In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo.

La proposta, contenente la documentazione richiesta, è da inviare in un plico chiuso e sigillato sul quale dovrà essere riportato, oltre all’indicazione del mittente, del relativo recapito telefonico e possibilmente della PEC, la dicitura “PROPOSTA PER RIGENERARE/RIQUALIFICARE/AMMODERNARE E GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – SCADENZA ORE 12:00 DEL GIORNO 30 settembre 2022 – NON APRIRE”.

Si possono ricevere informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso dagli Uffici del Settore Sport scrivendo una email a: sserra@comune.carbonia.ca.it e a dsteri@comune.carbonia.ca.it

Per leggere l’avviso integrale e scaricare la documentazione da compilare, si può consultare la home-page del Comune di Carbonia. Il link di riferimento è il seguente:

https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4619-gestione-impianti-sportivi-comunali-domande-entro-il-30-settembre-2022