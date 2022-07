Diego Fronterrè (consigliere comunale) chiede con una mozione la riapertura dell’hub vaccinale di Carbonia

Il consigliere di maggioranza Diego Fronterrè ha presentato una mozione al presidente del Consiglio comunale, al sindaco di Carbonia e agli assessori competenti, per sollecitare la riattivazione del centro vaccinale in città.

“La lotta al Coronavirus è tutt’altro che conclusa – scrive Diego Fronterrè – e considerato che il 30 marzo scorso è stato c hiuso l’hub vaccinale della Grande miniera di Serbariu per la bassa richiesta di prenotazione, a seguito dell’elevata percentuale di persone vaccinate, per le vaccinazioni ci si deve recare a Iglesias. Divenuta assolutamente opportuna la somministrazione della quarta dose di vaccino ad iniziare dagli over 60 e dalle persone fragili – aggiunge Diego Fronterrè – chiedo se non sarebbe necessaria la riapertura di un hub vaccinale a Carbonia, tenuto conto che il bacino di utenza è il doppio rispetto a quello di Iglesias.”

La mozione impegna il sindaco di Carbonia e la Giunta a valutare con urgenza e con l’ausilio degli enti competenti la riapertura dell’hub vaccinale della Grande Miniera di Serbariu.