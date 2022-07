Quattro turisti in difficoltà nel Canale di San Pietro sono stati soccorsi la notte scorsa dalla Guardia Costiera di Carloforte. La chiamata della stazione di ascolto radio costiera “Cagliari Radio”, è pervenuta alla sala operativa della Guardia Costiera di Carloforte intorno alle ore 21.00.

Una barca a motore di circa 13 metri, con quattro persone a bordo, si era incagliata in una secca antistante la località “Spiaggia delle Saline” del comune di Calasetta.

E’ stato immediato il contatto dei militari in servizio nella sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte con il conduttore dell’unità da diporto sinistrata, al fine di acquisire più specifiche informazioni per indirizzare le attività di ricerca e soccorso e, soprattutto, conoscere lo stato di salute degli occupanti la barca, per eventuali richieste di intervento da parte del 118.

Dopo essersi assicurati delle buone condizioni dei quattro diportisti provenienti dal nord Italia ed individuata la posizione dell’unità da diporto incagliatasi, è stato disposto l’invio in zona della motovedetta di ricerca e soccorso CP869, in uso al Circomare di Carloforte.

Raggiunta in brevissimo tempo l’area di intervento, la motovedetta della Guardia Costiera ha avviato le operazioni di recupero e trasbordo dei malcapitati dall’unità incagliatasi, procedendo, successivamente, a scortarli, in sicurezza, a Calasetta per le verifiche e gli accertamenti.

Una situazione di pericolo, fortunatamente sventata e presumibilmente generata dalla non approfondita conoscenza della tratta di navigazione e da una mancata preventiva informazione da parte del conduttore dell’unità sulle vigenti ordinanze e divieti locali.