È iniziata il 6 luglio, a Carbonia, la manifestazione “Nottinsieme 2022”

È iniziata il 6 luglio la manifestazione “Nottinsieme 2022” che proseguirà ogni mercoledì fino al 31 agosto. Negozi aperti e stand, dove poter acquistare un abito, un monile o un libro e anche leccornie da gustare a passeggio per il centro.

La risposta della gente per questa prima serata è stata molto timida nonostante l’animazione in prima battuta degli sbandieratori di Iglesias che si sono esibiti in piazza Roma, seguita dall’associazione Angel Eventi che ha curato la seconda parte della serata.

Momenti dedicati anche ai più piccini, con la presenza della mascotte Bing che ha divertito i bambini lasciandosi fotografare in loro compagnia.

Sorprese ed animazione sono previste nei prossimi appuntamenti in centro, per riassaporare di nuovo la gioia di stare insieme, mettendo da parte la preoccupazione almeno per una sera.

Nadia Pische