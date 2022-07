Al via il servizio di bus navetta che collegherà Nebida con Masua, la spiaggia di Masua ed il sito di Porto Flavia

Dalla giornata di domani, con viaggio inaugurale dalle ore 10.00, sarà attivo il servizio di bus navetta che collegherà la Frazione di Nebida con Masua, la spiaggia di Masua ed il sito di Porto Flavia.

Il bus navetta comunale partirà dal nuovo parcheggio realizzato presso l’ex campo sportivo di Nebida e sarà attivo tutti i giorni con diverse corse tra le ore 10.00 e le ore 19.00.

Il servizio, disponibile per la stagione estiva a cura di Iglesias Servizi, società in house del comune di Iglesias, sarà gratuito per quanti usufruiranno del nuovo parcheggio (costo 3 euro a vettura per tutto il giorno) e consentirà a residenti e visitatori di avere un collegamento più agevole verso le spiagge del litorale e verso Porto Flavia.

«Grazie al nuovo parcheggio ed al servizio di bus navetta – ha spiegato il sindaco, Mauro Usai – si potrà lasciare la propria auto nell’area di sosta e raggiungere le spiagge e Porto Flavia in maniera più semplice e sicura, limitando il traffico. Un servizio di grande importanza, che viene incontro alle esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il nostro litorale ed i nostri siti turistici.»