Giovani piloti di Carbonia crescono: Roberto Piras

E’ stato un weekend carico di emozioni indimenticabili e grandi battaglie in pista, lo scorso fine settimana, al Round Tre del campionato FMI Aprilia Sport Production all’autodromo di Modena, grazie alla presenza di due ospiti di prestigio come Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing e Lorenzo Savadori, pilota e collaudatore Aprilia MotoGP.

Tra i protagonisti si è distinto il giovane pilota di Carbonia Roberto Piras, partito alla grande, qualificato in 4ª posizione, a soli 2 decimi dal primo, già nelle prove ufficiali.

In Gara 1 Roberto Piras è partito male per un errore di inserimento di una marcia (seconda al posto della prima) che ha causato un suo rallentamento e, di conseguenza, è stato rapidamente raggiunto e superato da 4 piloti che lo seguivano. Non si è perso d’animo e ha brillantemente ricucito in poche tornate, conquistando alla fine il 4° posto.

In gara 2, Roberto Piras è stato in testa per un paio di giri, registrando il giro più veloce. Ha lottato per conquistare il gradino più alto del podio ma, a due giri dalla fine, la gara è stata interrotta dalla bandiera rossa, precludendogli la possibilità di una rimonta e di un eventuale primo posto. E’ volato, comunque, in seconda posizione e ha avuto la meglio su Matteo Turato.

Una prova importante, quella superata dal giovane pilota sardo del team Officina Italiana con il supporto di Bierreti Racing, che in classifica SP2 sale al terzo posto con 84 punti.

I protagonisti di FMI Aprilia SP sono alcuni tra i più promettenti piloti junior italiani che gareggiano in una sfida motociclistica impegnativa ed avvincente. Roberto Piras è un’importante conferma per il grande lavoro svolto in Sardegna dal Team Racing di Officina Italiana, in sinergia con gli sponsor che patrocinano giovani talenti come lui, per promuovere il motociclismo sportivo tra i giovani.

Il quarto round del Campionato FMI Sport Production è in programma il 6 e 7 agosto, sul circuito di Pomposa.