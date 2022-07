I consiglieri comunali del gruppo “Carbonia Avanti” hanno presentato una mozione sulla carenza dei medici di base

I consiglieri comunali del gruppo “Carbonia Avanti” hanno presentato una mozione, primo firmatario Gian Luca Arru, sull’emergenza originata dalla carenza dei medici di base.

«Riteniamo fondamentale cercare di ripristinare il livello di assistenza sanitaria nella nostra città – spiega Gian Luca Arru -. Purtroppo, siamo consapevoli della complessità del caso. Numerosissimi cittadini si trovano in una condizione disagiata non potendo essere inseriti nelle liste per avere il proprio medico di base. Tale condizione si è venuta a creare, oltre che per la mancanza oggettiva di medici, anche per una serie di motivazioni che riguardano la contrattazione della categoria con gli organi regionali e nazionali. In qualità di amministratore locale è un mio preciso dovere esprimere e rappresentare le difficoltà dei miei concittadini – aggiunge Gian Luca Arru -. Non abbiamo una competenza diretta sulla tematica, vogliamo però occuparcene per quello che ci compete con serietà. Non vogliamo strumentalizzare una situazione decisamente grave. Sappiamo che c’è il massimo impegno di tutte le parti politiche e sindacali. Ats, con le proprie articolazioni sta ricercando le soluzioni dovute – conclude Gian Luca Arru -. Chiediamo che si avvii un percorso celere per porre fine a questo disservizio.»