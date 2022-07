Luca Scognamillo e Davide Congiunti tornano al Sassari Calcio Latte Dolce

Cresciuto nelle giovanili della Mercede Alghero, è passato poi al Fertilia con cui ha esordito in Prima Squadra. Al Sassari Calcio Latte Dolce è stato protagonista della promozione in Serie D del 2016, oltre che di diverse stagioni nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Dal 2015 sono due le esperienze in prestito del centravanti algherese: la prima con l’Atletico Uri nella stagione 2019/2020 e la seconda, lo scorso anno, con l’Ossese.

Il Sassari Calcio Latte Dolce ha annunciato oggi anche un secondo ritorno, quello di Davide Congiunti . Il giovane portiere, nativo di Torralba , classe 2003 , lo scorso anno ha giocato un’ottima stagione in prestito alla Nuorese , nel campionato di Eccellenza . La squadra barbaricina è risultata la meno battuta insieme all’ Ilvamaddalena con sole 22 reti incassate in 34 partite .