Mercoledì 13 luglio in piazza Roma, a Carbonia, è andata in scena la creatività elegante e particolare di Emanuela Etzi, 84enne di Perdaxius

Mercoledì 13 luglio, in piazza Roma, a Carbonia è andata in scena la creatività elegante e particolare di Emanuela Etzi, residente a Perdaxius, una signora di 84 anni portati meravigliosamente e ancora con tantissima voglia di mettersi in gioco, nonostante una famiglia e diversi figli.

La sfilata, organizzata dalla Pro Loco della città di Carbonia, uno degli appuntamenti di Nottinsieme 2022, è stata presentata dal giornalista ed amico della stilista Sandro Manai Argiolas.

Emanuela Etzi ha mostrato una grande abilità nell’arte del cucito e del ricamo, arricchendo i suoi capi anche con pitture molto delicate e rifinite; ma quello che ha sorpreso i tanti presenti è stata la sua maestria nel riciclare e dar vita a degli accessori veramente unici.

Anellini recuperati dal collo delle bottiglie di plastica che, uniti ad uno ad uno, diventano un cappello a tesa larga, un ombrellino, un corpino e quant’altro la fervida fantasia di Emanuela Etzi arrivi a pensare.

E poi abiti da sera, abiti da sposa, foulard e… come da nostra tradizione, scialli con le frange, tutto ricamato o dipinto con una passione che vorrebbe trasmettere alle giovani, ormai quasi tutte distanti da questo mondo.

Emanuela Etzi ha presentato per la prima volta in pubblico le sue creazioni, alcuni anni fa a Perdaxius, in occasione della festa patronale. Successivamente è stato lo stesso amico Sandro, presentatore della serata a Carbonia, che ha accettato di collaborare con lei. E’ nato un gruppo “Creazioni sotto le stelle“ e l’artista ha cominciato ad illuminare le piazze con i suoi capolavori indossati da circa 26 modelle che arricchiscono la collezione con eleganza, semplicità e sorrisi.

La sfilata si è chiusa con un bel serpentone…Roberta, Lucia, Anna Rita, Carmen, Vanessa, Caterina, Sabina, Maria Laura, Annarita, Maria Grazia, Anna, Alessandra, Carminetta, Giada, Elisa, Lucia, Elisa, Stella, Nelly, Gabriella, Dalma, Daniela, Alice e Melissa, rinnovano l’appuntamento in queste sere d’estate in alcune piazze del circondario, insieme a Sandro Manai Argiolas e la stilista Emanuela Etzi che, prima di concludere la serata, ha presentato un rosario interamente realizzato con dei tappi di bottiglie di plastica bianchi.

Nadia Pische