Barilla: nuove assunzioni di diplomati e laureati. L’azienda cerca nuovo personale da inserire negli stabilimenti in Italia e all’estero

Barilla, azienda alimentare italiana, effettuerà nuove assunzioni di personale diplomato e laureato da inserire presso gli stabilimenti presenti sul territorio nazionale e anche all’estero. L’azienda è alla ricerca di Capiturno, che dovranno garantire il corretto aggiornamento dei sistemi aziendali, comunicare e rafforzare informazioni che riguardano il gruppo e gli stabilimenti, promuovere una cultura improntata al miglioramento continuo, collaborare con area tecnica, sicurezza e qualità per definire installazioni di nuove macchine e strumenti, coinvolgere gli operatori di linea al fine di effettuare una valutazione più completa e condivisa e proporre iniziative di miglioramento e possibili soluzioni; Responsabili degli Impianti, che dovranno prendere parte alla formulazione del budget di stabilimento, collaborare con le altre funzioni organizzative, gestire i processi di recruiting, di selezione e di inserimento del personale per quanto riguarda le posizioni di staff e gli operatori di reparto, pianificare e gestire la formazione tecnica e manageriale per il personale dello stabilimento, gestire tutti gli aspetti giuslavoristici e procedurali che coinvolgono lavoratori dello stabilimento e le eventuali controversie di lavoro e assicurare il corretto svolgimento delle procedure amministrative e contabili; Addetti Assistenza Clienti Amministrativa, che dovranno caricare le condizioni di prezzo nel sistema monitorando la coerenza dei dati, risolvere potenziali problemi con la funzione information technology, interagire con il personale di vendita e/o l’ufficio logistico, registrare tutte le fatture ricevute dai clienti ed emettere note di credito, contribuire alla gestione del servizio “qualità e freschezza”, fornire dati e informazioni a referenti interni o clienti esterni al fine di garantire il giusto livello di servizi ed eseguire le analisi e la raccolta di informazioni; Responsabili della Sicurezza Informatica Aziendale, i quali dovranno collaborare allo sviluppo della strategia di sicurezza informatica del gruppo, partecipare alla definizione e gestione efficace del budget annuale, proporre le attività ed il piano di progetto, stimandone i costi e gestendo l’attuazione, garantire lo sviluppo e l’aggiornamento degli standard di sicurezza informatica, applicare le migliori pratiche per preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati e mantenere il rispetto degli standard definiti e della normativa applicabile.

