Il Comitato di quartiere di Serbariu ha organizzato il “Mercatino dell’usato, vintage, collezionismo e dell’antiquariato” che si terrà oggi, domenica 3 luglio.

Si svolgerà dalle 19.00 alle 23.30, presso il parco in Memoria dei Martiri delle Foibe, fianco Super Pan, in via Santa Caterina, a Carbonia.