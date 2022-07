Si rinnova, a Santadi, il rito del Matrimonio Mauritano. Il programma prevede nella giornata di domani, sabato 9 luglio, alle 21.00, in piazza Marconi, “Gli sposi si raccontano”, presenta Luca Sarriu. Domenica mattina, alle 7.00, la vestizione della sposa al Museo etnografico “Sa domu Antiga” e quella dello sposo alla Casa Museo “Sa domu ‘e paxi”. Alle 9.00 la partenza del corteo nuziale, alle 9.30 l’incontro tra gli sposi al Museo etnografico “Sa domu Antiga”, alle 10.30 l’accoglienza degli sposi e alle 11.00 la celebrazione della Messa con il vescovo di Ozieri Corrado Melis ed il parroco di Santadi Giulio Demontis. Seguirà il rito de “Sa Gratzia”. In serata festa in piazza Marconi con Su cumbiru, balli e concerto dei “Cuncordias”.