Un 19enne di Siliqua è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Siliqua e Iglesias per maltrattamenti in famiglia

Un 19enne di Siliqua è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Siliqua e dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Iglesias, per maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo aveva insultato, minacciato e tentato di aggredire la madre convivente che era rimasta illesa grazie all’immediato intervento degli operanti. Poco prima, in un accesso d’ira, il giovane aveva anche procurato lesioni personali da 30 giorni di prognosi al nonno convivente, mediante il lancio di suppellettili varie. In accordo con la Procura della Repubblica, nella considerazione del pericolo che il 19enne costituisce per i propri familiari, i militari hanno adottato la grave misura restrittiva. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta.