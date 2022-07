Verrà presentata lunedì 8 agosto, a Iglesias, “Sancta Maria di Mezo Gosto”: la discesa dei Candelieri

Lunedì 8 agosto, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale del Comune di Iglesias, in Via Isonzo 7, si terrà l’incontro di presentazione delle celebrazioni del prossimo 15 agosto per “Sancta Maria di Mezo Gosto”, con la discesa dei Candelieri, dopo la pausa imposta negli anni scorsi dall’emergenza sanitaria.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione e del mondo dell’associazionismo impegnato nella custodia delle tradizioni e nell’organizzazione delle celebrazioni.