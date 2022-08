Al via, a Carbonia, i lavori di manutenzione delle strade, l’Amministrazione comunale attende nuovi finanziamenti regionali

Sono iniziati stamane, così come previsto dall’Amministrazione comunale, gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade cittadine con una prima fase, preludio di successive che sono destinate appositamente alla viabilità.

La priorità è stata data alle situazioni più problematiche della città, come per esempio in via Nicotera, dove si è verificato un importante cedimento, e parte di via Mazzini, via Roma e via Manzoni, strade che sono caratterizzate da un traffico elevato. Altri interventi similari sono previsti sia nelle varie frazioni sia in alcuni stazzi della città.

«Questo – ha spiegato l’assessore competente Stefano Mascia – è solo il primo passaggio realizzato con le poche risorse a disposizione delle casse comunali, mentre abbiamo deliberato oggi in Giunta i quattro progetti esecutivi secondo la ricognizione delle necessità che presenteremo alla Regione Sardegna all’interno del bando da 30 milioni di euro.»

«Il focus – ha continuato l’assessore dei Lavori pubblici – è sulle carreggiate, la rimodulazione delle aree pedonali e la realizzazione dei rallentatori del traffico per raggiungere la massima sicurezza di pedoni e automobilisti.»

«Non appena insediati – ha spiegato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – abbiamo presentato, secondo gli accordi presi con la Regione, una ricognizione complessiva sullo stato degli asfalti della città con varie richieste di supporto economico per un ammontare di sei milioni di euro; a seguito delle forti piogge di dicembre, la Regione ha deciso di aprire questo bando che sarebbe dovuto uscire a febbraio scorso.»

Secondo il sindaco Pietro Morittu e l’assessore Mascia tale operazione è infatti parte integrante della visione complessiva della messa in sicurezza di tutta la viabilità comunale che dovrebbe sfociare in un accordo quadro che consentirà una manutenzione continuativa e sistematica.

Per permettere l’attuazione dei lavori di manutenzione delle strade, intanto, è stato disposto da oggi, lunedì 1 agosto e, fino al termine dei lavori, l’istituzione del divieto di sosta ed il senso unico alternato dei veicoli in via G. Mazzini, nel tratto compreso tra via Cannas e via Angioy; via Manzoni, nel tratto compreso tra via Angioy e via G. Bellini; via Roma, nel tratto in corrispondenza dell’attività Edil Casa Melis, via Umbria e via Nicotera.