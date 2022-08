Carla Cuccu (Idea Sardegna): «Per la carenza di medici nel Sulcis Iglesiente, si verifichino gli organici negli uffici»

«Mentre a Cagliari si discute, la situazione della sanità nel Sulcis Iglesiente peggiora di giorno in giorno. Mancano i medici, secondo i vertici dell’azienda, ma siamo sicuri che non ci siano le professionalità da utilizzare almeno temporaneamente, in una situazione di grave emergenza?»

La consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, componente e segretaria della commissione Salute, ha presentato una nuova interrogazione alla Giunta per sapere se ci siano medici o infermieri professionali impiegati negli uffici, quali specializzazione abbiano e quali mansioni svolgano, perché, in una situazione di grave emergenza, sia pandemica che per la chiusura del Pronto Soccorso, i vertici aziendali non ritengano di dover utilizzare questo personale nei reparti che sono stati chiusi per l’impossibilità di coprire i turni; se la Asl del Sulcis Iglesiente intenda avvalersi di queste professionalità.