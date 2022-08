Cinque comuni del Sud Sardegna, Villamassargia, Gonnesa, Portoscuso, Domusnovas e Musei, hanno siglato il patto per la lettura intercomunale, secondo le indicazioni del CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura, organo del MIC Ministero per la Cultura. L’obiettivo è promuovere e valorizzare il libro e la lettura, mediante un’azione sinergica tra i soggetti in rete: i Comuni, l’Associazione Argonautilus e le realtà territoriali coinvolte: scuole, biblioteche, librerie, associazioni culturali.

Oltre al valore della lettura, il Patto Intercomunale tra Villamassargia, Gonnesa, Portoscuso, Domusnovas e Musei promuoverà azioni dirette a specifiche fasce di età di lettura, al fine di allargare la base di soggetti culturalmente attivi, contrastare la povertà educativa e favorire l’inclusione sociale. Il coordinamento della rete è a cura dell’Associazione Argonautilus che organizza la Fiera del Libro e la FieraOFF.