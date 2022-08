Il Carbonia Calcio ha iniziato ieri la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza regionale. Intervista al nuovo allenatore Diego Mingioni

Il Carbonia Calcio ha iniziato ieri la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza regionale che scatterà il 28 agosto. A disposizione del nuovo tecnico Diego Mingioni 25 calciatori, tra i quali tantissimi giovani, in attesa dell’arrivo di 6 calciatori over che la società sta trattando. Al termine dell’allenamento abbiamo intervistato il tecnico biancoblù.