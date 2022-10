Emanuele Madeddu (Filctem Cgil): «Sulla vertenza Portovesme srl, è stato fatto un passo avanti in attesa di una soluzione strutturale»

«Quanto emerso alla fine dell’incontro alla Regione a proposito della vertenza Portovesme srl può considerarsi un passo avanti in attesa di una soluzione strutturale. Non possiamo che ritenere positiva la decisione dell’azienda di sospendere la procedura per l’estensione della cassa integrazione sino a fine gennaio lasciando in essere solamente quella già in corso relativa a 400 figure a rotazione per 14 settimane.»

Lo ha detto questa sera, Emanuele Madeddu, segretario generale della Filctem Cgil della Sardegna Sud Occidentale, al termine dell’incontro svoltosi a Villa Devoto.

«A questo punto si rende necessaria un’azione forte e significativa della Regione, anche attraverso il Governo, per far sì che si possa arrivare a trovare una soluzione sulla questione energetica. Soluzione che deve andare oltre il fattore contingente e guardare alla prospettiva e allo sviluppo economico e produttivo dell’isola – ha concluso Emanuele Madeddu -. La risoluzione del tema energia rappresenta il miglior viatico per quel percorso di riconversione industriale proposto dalla società Portovesme s.r.l, che garantisce il rispetto del principio di sostenibilità ambientale, economia circolare e futuro lavorativo a lungo termine.»