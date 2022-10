Via al 141° corso formativo della Scuola allievi carabinieri “Trieste” di Iglesias

Nel corso di questa settimana hanno avuto avvio le operazioni di incorporamento degli allievi carabinieri che inizieranno il 141° Corso formativo per Carabinieri effettivi presso la Caserma “Trieste” di Iglesias, sede della Scuola allievi carabinieri.

Gli allievi, che stanno giungendo in questi giorni, sono in totale 450 (di cui 80 donne) e provengono da diverse regioni d’Italia (in particolare Campania, Sicilia, Puglia Toscana, Liguria, Lazio) con una buona percentuale di giovani che sono originari della Sardegna (circa 82). Le attività di incorporamento, dureranno una settimana, al fine di garantire un afflusso contingentato ed un ottimale completamento delle operazioni.

Il corso, intitolato al carabiniere Filippo Bonavitacola, Medaglia d’Oro al Valor Militare ed eroe della Resistenza, avrà la durata di sei mesi e si concluderà a metà di aprile 2023.

Le giornate del corso formativo semestrale, si articoleranno dal lunedì al sabato, e vedranno gli allievi carabinieri impegnati in una alternanza interdisciplinare tra materie tecnico-professionali, attività pratiche e moduli didattici, orientati concretamente a sviluppare e consolidare in ognuno di loro la spinta motivazionale e a dotarli delle conoscenze dottrinali, ma soprattutto, delle capacità e abilità necessarie ad un affidabile operatore di sicurezza per poter svolgere un “efficace servizio di prossimità sul territorio”, rivolto a soddisfare le legittime e sempre più pressanti aspettative e bisogni della popolazione.