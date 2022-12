Le Segreterie Territoriali FIOM-FSM-UILM Sulcis-Iglesiente ed i Coordinamenti appalti ENEL e Portovesme srl rilanciano la vertenza del settore appalti

Sarà un Natale carico di problemi per tante famiglie per la condizione cui sono costrette dalla crisi, in particolare in alcune aree della Sardegna, tra le quali c’è il Sulcis Iglesiente.

A conferma di questa situazione assai critica, arriva la proclamazione dello stato di agitazione e dello sciopero del settore appalti da parte delle Segreterie Territoriali FIOM-FSM-UILM Sulcis-Iglesiente ed i Coordinamenti appalti ENEL e Portovesme srl, in conseguenza delle problematiche che metteranno in discussione il futuro occupazionale dei lavoratori operanti presso la centrale Grazia Deledda dell’ENEL e la Portovesme srl. In entrambi gli stabilimenti, gran parte dei lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro, nonché di ritrovarsi scoperti dagli ammortizzatori sociali futuri.

Il 22 dicembre 2022 attueranno 4 ore di sciopero, con assemblea ai cancelli a partire dalle ore 8.00, Nei giorni a seguire, la protesta potrebbe spostarsi in altre sedi.