Domenica 26 febbraio, al Teatro Centrale di Carbonia, il terzo appuntamento della nuova stagione teatrale targata Cedac

Dopo il successo delle prime due serate, domenica 26 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Centrale di piazza Roma in Carbonia va in scena il terzo appuntamento della nuova stagione della Grande Prosa, Musica e Danza organizzata dal CeDAC/Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo con il patrocinio e il sostegno del comune di Carbonia, della Regione Sardegna e del MiC/Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio, con musiche dal vivo di Diego Trivellini, porteranno in scena la performance intitolata “Stavamo meglio quando stavamo peggio?’”. Il filo conduttore della serata è rappresentato dalle canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese tra gli anni ’60 e ‘70, insieme ad oggetti oramai inutilizzati che rievocano lo spirito allegro di un Paese che sembra oggi essersi intristito. Sorriso e speranza sono i sentimenti che i due attori vogliono rievocare negli spettatori, senza dimenticare l’importanza del bisogno di continuare a riflettere e sognare. Uno spettacolo di teatro canzone comico che porterà i presenti in un’epoca passata, ma non poi da così tanto.

«Il bilancio delle prime due serate a cui abbiamo assistito è molto positivo in termini di spettatori paganti e di abbonati. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare il ricco e variegato cartellone di spettacoli proposto dal Cedac. La location, il Teatro Centrale, rappresenta un fondamentale spazio di aggregazione culturale in città e in queste settimane è oggetto di importanti lavori – in corso di esecuzione – di efficientamento energetico che lo renderanno sempre più confortevole e fruibile dai nostri concittadini e dalle compagnie teatrali che ivi si esibiranno», ha commentato il sindaco, Pietro Morittu.