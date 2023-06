Oggi, alle 18.00, presso la biblioteca comunale di Carbonia, la delegazione Marevivo Sud Sardegna presenterà l’ultimo libro di Carola Farci

Oggi, alle 18.00, presso la biblioteca comunale di Carbonia, la delegazione Marevivo Sud Sardegna presenterà il libro di Carola Farci, dal titolo “Plastichiadi. Viaggio totalmente a caso di una Prof, un cane e un polpo”.

Un appuntamento che si inserisce nell’ambito della rassegna “Carbonia Scrive” che, come ha affermato il sindaco Pietro Morittu, «rappresenta un’iniziativa meritoria in quanto consente a un numero sempre più ampio di scrittori di far conoscere le proprie opere, stimolando la curiosità dei lettori, incentivando e promuovendo la diffusione della pratica della lettura».

L’incontro sarà moderato da Loriana Pitzalis.