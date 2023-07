Stop al reddito di cittadinanza: il sindaco di Carbonia ha esternato al prefetto di Cagliari la sua forte preoccupazione per le criticità emerse in queste ultime

Questa mattina il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha scritto una lettera al Prefetto di Cagliari per esternare la sua forte preoccupazione per le criticità emerse in queste ultime ore nella gestione delle conseguenze connesse alla sospensione del reddito di cittadinanza, acuitesi a seguito del messaggio trasmesso dall’INPS sulla generica possibilità di presa in carico, da parte dei Servizi sociali, di coloro i quali, avendo percepito fino al 31 luglio il reddito di cittadinanza, vedranno sospesa tale misura da domani, martedì 1 agosto.

La mancanza di una disciplina transitoria a livello nazionale rende estremamente complicata la corretta gestione delle richieste e la loro eventuale presa in carico. È viva la preoccupazione destata dalle reazioni dei percettori del Reddito di cittadinanza, stante la necessità di attendere i tempi di una presa in carico dei Servizi sociali, comportante una valutazione multidimensionale che, per essere definita, necessita di un’adeguata istruttoria. A ciò si aggiunge il sottodimensionamento dell’organico dei Servizi sociali comunali, insufficiente per accogliere le richieste che, solo per il comune di Carbonia, potrebbero aggirarsi nell’ordine di un migliaio. Pietro Morittu ha chiesto al prefetto di Cagliari l’attivazione di un tavolo di coordinamento sul territorio per garantire un maggiore presidio presso gli uffici comunali dei Servizi sociali. Il tema è più che mai attuale e nella giornata di domani il primo cittadino di Carbonia parteciperà all’assemblea dei sindaci a Ghilarza, dove chiederà l’intervento dell’ANCI nei confronti della Regione Sardegna con la richiesta di implementazione del fondo per il REIS e con il Governo nazionale per il rilascio delle linee guida e il ripensamento sul definanziamento. In qualità di referente del Plus, Pietro Morittu, di concerto con gli altri sindaci, ha convocato per giovedì mattina, 3 agosto, una conferenza Plus sul tema, invitando i referenti del centro territoriale per l’impiego.