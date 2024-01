Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per lunedì 29 e martedì 30 gennaio in seduta straordinaria e pubblica.

Lunedì 29 gennaio, alle ore 14,30 in prima convocazione e, eventualmente, alle ore 15,30 in seconda convocazione, verrà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Mozioni e ordini del giorno

2. Scioglimento consensuale dell’Ufficio di Segretario comunale tra i comuni di Carbonia e di Uta.

3. Approvazione schema di convenzione tra la provincia del Sud Sardegna e il comune di Carbonia per l’esercizio associato dell’Ufficio di Segretario comunale e provinciale ex art. 98, comma 3, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267.

Martedì 30 gennaio alle ore 13,15 in prima convocazione e alle ore 14,30 in seconda convocazione, l’ordine del giorno prevede l’esame di interrogazioni e interpellanze.