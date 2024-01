Sarroch e Quartu Sant’Elena: operazioni del Corpo forestale per la tutela dei ricci di mare

Due persone sanzionate e centinaia di ricci sequestrati è il bilancio di due operazioni del Corpo forestale per la tutela dei ricci di mare. Il primo intervento è stato fatto in località “Sa Punta”, a Sarroch, dove gli agenti hanno sorpreso all’atto dello sbarco un pescatore non professionista con una cesta di ricci di mare appena pescati che al controllo sono risultati sotto misura; il secondo intervento è stato fatto a Quartu Sant’Elena, presso un banchetto ambulante di vendita, dove sono stati sequestrati centinaia ricci di mare risultati sotto misura.

In tutti i casi i ricci dopo il sequestro e confisca sono stati liberati in mare.

Antonio Caria