26 February, 2024
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A Sant’Anna Arresi spoglio concluso: Paolo Truzzu 867 voti (65,2%), Alessandra Todde 405 voti (30,5%), Renato Soru 49 voti (3,7%), Lucia Chessa 8 voti (0,6%)

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Paolo Truzzu – Voti 867 – 65,2%
Liste collegate Voti Percentuale
FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE 20 1,6%
SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI 44 3,5%
RIFORMATORI SARDI 126 10,1%
ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO 0 0%
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 91 7,3%
UDC SARDEGNA 6 0,5%
DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi 2 0,2%
LEGA SALVINI SARDEGNA 75 6%
PARTITO SARDO D’AZIONE 497 39,9%
Alessandra Todde – Voti 405 – 30,5%
Liste collegate Voti Percentuale
MoVimento 5 STELLE 64 5,1%
UNITI PER ALESSANDRA TODDE 19 1,5%
PROGRESSISTA 8 0,6%
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA 7 0,6%
PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA 78 6,3%
ORIZZONTE COMUNE 18 1,4%
FORTZA PARIS 4 0,3%
SINISTRA FUTURA 52 4,2%
DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 92 7,5%
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 3 0,2%
Totale liste 345 27,7%
Renato Soru – Voti 49 – 3,7%
Liste collegate Voti Percentuale
LIBERU 5 0,4%
VOTA SARDIGNA 8 0,6%
+EUROPA -AZIONE con Soru 8 0,6%
MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA 10 0,9%
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA 2 0,2%
Totale liste 33 2,7%
Lucia Chessa – Voti 8 – 0,6%
Liste collegate Voti Percentuale
SARDIGNA R-esiste 6 0,5%
Totale liste 6 0,5%
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