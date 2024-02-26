A Sant’Anna Arresi spoglio concluso: Paolo Truzzu 867 voti (65,2%), Alessandra Todde 405 voti (30,5%), Renato Soru 49 voti (3,7%), Lucia Chessa 8 voti (0,6%)
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Paolo Truzzu – Voti 867 – 65,2%
|Liste collegate
|Voti
|Percentuale
|FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE
|20
|1,6%
|SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI
|44
|3,5%
|RIFORMATORI SARDI
|126
|10,1%
|ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO
|0
|0%
|FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
|91
|7,3%
|UDC SARDEGNA
|6
|0,5%
|DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi
|2
|0,2%
|LEGA SALVINI SARDEGNA
|75
|6%
|PARTITO SARDO D’AZIONE
|497
|39,9%
|
Alessandra Todde – Voti 405 – 30,5%
|Liste collegate
|Voti
|Percentuale
|MoVimento 5 STELLE
|64
|5,1%
|UNITI PER ALESSANDRA TODDE
|19
|1,5%
|PROGRESSISTA
|8
|0,6%
|PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA
|7
|0,6%
|PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA
|78
|6,3%
|ORIZZONTE COMUNE
|18
|1,4%
|FORTZA PARIS
|4
|0,3%
|SINISTRA FUTURA
|52
|4,2%
|DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
|92
|7,5%
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|3
|0,2%
|Totale liste
|345
|27,7%
|
Renato Soru – Voti 49 – 3,7%
|Liste collegate
|Voti
|Percentuale
|LIBERU
|5
|0,4%
|VOTA SARDIGNA
|8
|0,6%
|+EUROPA -AZIONE con Soru
|8
|0,6%
|MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA
|10
|0,9%
|PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA
|2
|0,2%
|Totale liste
|33
|2,7%
|
Lucia Chessa – Voti 8 – 0,6%
|Liste collegate
|Voti
|Percentuale
|SARDIGNA R-esiste
|6
|0,5%
|Totale liste
|6
|0,5%
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