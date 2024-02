A Villamassargia il capitano della Compagnia barracellare Fulvio Loi ha prestato giuramento in Comune

«Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.»

Con la tradizionale formula di rito, davanti alla sindaca Debora Porrà e alla sua giunta, Fulvio Loi ha prestato giuramento, dopo la nomina di capitano della Compagnia barracellare del comune di Villamassargia.

«Siamo onorati di poter fare oggi un altro passo avanti per la nostra comunità – ha dichiarato la Sindaca -; sappiamo infatti che da ora in poi ci sarà un ulteriore presidio per la sicurezza dei nostri concittadini. La nostra attenzione è infatti focalizzata sulla tutela delle persone e del bene pubblico, in vista di un periodo di crescita e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, motivo per cui necessitiamo di validi supporti che possano affiancare e si coordinino al lavoro prezioso già svolto dalla locale stazione dei carabinieri e dalla Polizia locale.»

«Questo è il mio quarto giuramento e vi assicuro che ogni volta provo una grande emozione che devo controllare», ha affermato il comandante Fausto Loi che ha ringraziato l’Amministrazione per la fiducia in lui riposta.

I barracelli, la cui prima citazione ufficiale in Sardegna risale alla seconda metà del XVI secolo e che hanno origine a Sassari, prima di diramarsi nelle varie comunità rurali di tutta l’isola, mancavano da Villamassargia dagli anni Cinquanta: «Motivo di orgoglio e di crescita l’aver ripristinato tale istituzione», ha sottolineato la prima cittadina.

Alla cerimonia hanno partecipato il comandante della stazione dei carabinieri Fabio Fanunza, l’agente di Polizia locale Andrea Orrù, i componenti della Compagnia barracellare oltre che, in qualità di testimoni, la vicesegretaria del Comune di Villamassargia Laura Pasci e il responsabile del settore tecnico Antonello Medda.