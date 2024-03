Carbonia piange Alessandro Meloni, dipendente della Asl Sulcis, 37 anni, stroncato da un malore improvviso alla guida della sua auto alla periferia della città

Carbonia piange Alessandro Meloni, dipendente della Asl Sulcis all’ospedale Sirai di Carbonia, 37 anni, stroncato da un malore improvviso alla guida della sua auto alla periferia della città, intorno a mezzogiorno. I soccorsi richiesti dalla persone presenti, giunti immediatamente sul posto dall’ospedale Sirai, distante solo alcune centinaia di metri, ma nonostante tutti i tentativi fatti per rianimarlo, per Alessandro Meloni, non c’è stato niente da fare.

Alessandro Meloni, originario di Bacu Abis, era molto conosciuto. Era dipendente della Asl 7 dal 2008, all’età di soli 21 anni e impegnato fin da giovanissimo anche nel Sindacato. Nell’aprile 2013 venne eletto presidente della R.S.U. Asl 7 Sulcis Iglesiente R.L.S. Asl 7 e dirigente sindacale della Fp Cgil.