Dal 5 maggio 2025 Andrea Marras è alla guida della Asl Sulcis Iglesiente

Il dottor Andrea Marras da ieri 5 maggio 2025 è ufficialmente al lavoro nella sede di via Dalmazia, a Carbonia, come commissario straordinario della Asl Sulcis Iglesiente.

Sassarese, classe 1958, laureato in Giurisprudenza all’Università di Sassari, il dott. Andrea Marras approda alla Asl Sulcis Iglesiente dopo una lunga e consolidata esperienza di Direzione – l’ultima in ordine di tempo come direttore generale della Asl Ogliastra – grazie alla quale ha maturato una profonda conoscenza del sistema sanitario con una visione integrata della gestione dei servizi e una forte attenzione alla sostenibilità e all’efficienza.

Un solido percorso professionale all’interno del Servizio Sanitario della Regione dunque, nel quale ha ricoperto negli anni incarichi di crescente responsabilità. In particolare, Direzioni di strutture semplici e complesse nonché ruoli di Direzione amministrativa e generale in diverse aziende sanitarie, nelle quali si è distinto per la capacità di coniugare efficienza organizzativa e attenzione alla qualità dell’assistenza.

Secondo le direttive regionali avrà principalmente il compito predisporre un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi ed un documento contenente una proposta di missione assistenziale per ciascuna struttura ospedaliero-sanitaria di riferimento, nonché di effettuare l’analisi puntuale della domanda di servizi socio-sanitari, dell’evoluzione del contesto sociale, sanitario e demografico, delle risorse umane, strumentali e finanziarie e della capacità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

«Assumo questo incarico con gratitudine e grande senso di responsabilità – ha commentato il neo Commissario – Siamo di fronte a sfide complesse, criticità strutturali, carenze organizzative e pressioni sempre crescenti sul sistema sanitario. Sono profondamente motivato a lavorare insieme a tutti i professionisti dell’Azienda, che ogni giorno dimostrano impegno, competenza e dedizione, anche in condizioni non facili, caratterizzate dalla carenza di personale e carichi di lavoro importanti. Credo che insieme, con serietà e visione, potremo avviare un vero processo di cambiamento.»

Il neo Commissario ha predisposto una serie di incontri e di visite presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda, con l’obiettivo di incontrare il personale per un saluto e per avviare un confronto diretto sulle principali criticità operative.