E’ stata presentata stamane la nuova edizione del “Sulcis Beer Fest”, evento organizzato dall’associazione Sulcis Eventi con il patrocinio del comune di Carbonia, della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di Commercio di Cagliari, in collaborazione con Coldiretti-Campagna Amici e con la Terza Commissione Consiliare Permanente.

«Siamo lieti di poter organizzare, nella location della Grande Miniera di Serbariu, il Sulcis Beer Fest, con l’obiettivo di bissare e, se possibile, migliorare ulteriormente il successo ottenuto lo scorso anno in occasione della prima edizione. Saranno tre serate all’insegna dei sapori della birra artigianale con musica, intrattenimenti ed animazioni. Un’occasione importante per vivere la nostra città con un evento di grande richiamo sia per i nostri concittadini che per i turisti e visitatori presenti nel territorio», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

Il “Sulcis Beer Fest” si colloca nell’ambito del ricco cartellone di eventi denominato “Estiamoinsieme 2024”.